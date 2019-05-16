Manisa'da engellilerin askerlik sevinci

Manisa'da 65 engelli Engelliler Haftası kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığında 1 günlük vatani görevlerini yerine getirerek yemin etti.

Manisa'da Engelliler Haftası dolayısıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığında yemin töreni düzenlendi. Manisa'daki 65 engelli Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bir günlük temsili askerlik vazifelerini yerine getirerek yemin etti. Düzenlenen yemin töreninde engelli jandarma erler bir günlük askerlik yapmanın sevincini yaşarken törene katılan aileleri ise bu anları cep telefonuna kaydetti. Ellerini Türk Bayrağı ve silaha basan jandarma erler yemin etti. Vatani görevlerini tamamlayan jandarma erlere protokol tarafından terhis belgeleri verildi. Terhis belgelerini alan engelli jandarma erler yaptıkları tören geçişiyle ailelerini gururlandırdı. Tören geçişinin ardından Manisa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen Temsili Askerlik Uygulaması sona erdi.

Törene Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, Adalet Komisyon Başkanı Şahap Mutlu, Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Altan Alkan ve aileler katıldı.