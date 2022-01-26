Manisa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 kişi yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına geçit vermedi. Manisa'da bir çok başarılı operasyona imza atan ekipler uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik istihbarat çalışması sonrası Alaşehir'de 9 şahsa ait 8 ikamet ve 2 iş yeri adresinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 26,87 gram metamfetamin maddesi, 21,2 gram esrar maddesi, 13,59 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 4,99 gram Hint keneviri tohumu, 1 sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kartuş, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet 7,65 mm fişek, 1 adet bıçak, 4 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 14 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.