Manisa'da esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 1 kilo 747 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Salihli ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 3 parça halinde 1 kilo 747 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, sevk edildikleri adli makamlarca S.Ç. (38) ve C.B. (35) isimli 2 şüpheli şahıs tutuklandı.