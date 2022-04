Manisa'da esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 şüpheli şahsın işyerinde ve evinde yapılan aramada 30 gram kubar esrar ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Delemenler Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında Alaşehir 7'nci JASAT timi, İstihbarat ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; O.K. (28) ve İ.K. (60) isimli şahısların işletmiş oldukları iş yerinde ve ikamet ettiği evlerinde kubar esrar maddesi sattıkları ve müşteri aradıkları yönünde duyumlar elde edildi. Duyumların ardından Alaşehir Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı sonrası O.K. ve İ.K. isimli şahısların adreslerinde yapılan aramada, O.K. isimli şahsa ait yaklaşık 30 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. O.K. isimli şahıs gözaltına alınırken, İ.K. isimli şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. O.K. ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.