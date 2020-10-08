Manisa'da etkili olan fırtına bazı ağaçları devirdi

Manisa'da etkili olan fırtına bazı ağaçların devrilmesine neden oldu. Yunusemre Belediyesi de kenti etkisi altına alan fırtına dolayısıyla teyakkuza geçti. Fırtına nedeniyle zarar gören ağaçlar belediye ekiplerince kaldırılırken; ilçede vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması için çalışmalar sürdürülüyor.

Yunusemre Belediyesi ilçede yaşayan vatandaşların fırtınadan etkilenmemesi için alarma geçti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, fırtına nedeniyle zarar gören ağaçları kaldırdı. Belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığını ifade etti. Başkan Çerçi açıklamasında, ”Yağmur ve fırtına dolayısıyla devrilen ağaçlar ekiplerimizce kaldırılıyor. Ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor. Vatandaşlarımız fırtına dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşadığında 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezimize başvurabilir” dedi.