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Manisa'da etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

Manisa etkili olan yoğun sis nedeniyle şehirde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.


Güne yoğun bir sisle başlayan ve görüş mesafesi 20 metreye kadar düşen Manisa'da gün içinde sis etkisini azalttı, ancak akşam saatlerinde yeniden etki oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı dakikalar kala Manisalılar evlerine ulaşabilmek için yoğun siste araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Yer yer 10 metreye kadar düşen yoğun sis etkisini devam ettiriyor.


Meteoroloji verilerine göre yarına kadar devam edecek olan yoğun sisin ardından Manisa'da perşembe günü yağmurların başlaması bekleniyor.

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