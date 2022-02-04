İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa'da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 77. Sokakta bulunan Fatih Sitesinin 4. katındaki Habip Ç.'ye ait evde henüz tespit edilemeyen sebepten yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın, maddi zarara neden olurken, dumandan etkilenen ve binada mahsur kalan Habib Ç., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, dumandan etkilenen Habib Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.