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Manisa'da ev yangını: 1 ölü

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi 511.Sokak'ta, yalnız yaşayan Ümmü İnci'nin (81) evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Ümmü İnci'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İnci'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Yangınla ilgili çalışma başlatıldı.

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