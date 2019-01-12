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Manisa'da ev yangını korkuttu

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Alınan bilgiye göre Çapaklı Mahallesi'nde Adem Yalçınkaya'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, evde büyük maddi hasar meydana geldi.

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