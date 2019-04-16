Manisa'da ev yangını korkuttu

Manisa'nın Selendi ilçesinde sabah saatlerinde iki katlı binanın üst katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Alt katında iş yerleri bulunan binanın yangın çıkan ikinci katı kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Şerefiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Tokatüstü mevkisinde Muammer ve Hasan D.'ye ait altında iş yerleri bulunan evde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda bütün binayı sardı. Mahalle halkının haber vermesi sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahalede bulunarak, alevlerin yan binalara sıçramasını engelledi. Yangın itfaiyenin yoğun çabaları sonrası söndürülürken, sabahın ilk ışıkları ile birlikte itfaiyenin siren sesleri ile uyanan ilçe halkı büyük tedirginlik yaşadı. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor.