Manisa'da ev yangını

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boş evde çıkan yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Evde yapılan incelemelerde yangının prize takılı ev aletlerinden çıktığı belirlendi.

Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.H.'ye ait boş evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler merdivenli araç yardımıyla çıktıkları 5. kattaki yangına müdahale etti. Evin salon kısmında prize takılı olan ev aletlerinden çıktığı belirlenen yangın ekiplerin yoğun çalışmalarıyla büyümeden söndürüldü.

Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.