Manisa'da ev yangını

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Şehit Fevzi Caddesi üzerindeki ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Hünercik, kendisine ait olan evde oturduğu sırada televizyonun arkasındaki kablolardan dumanlar çıktığını fark etti. Hemen durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildiren İbrahim Hünercik, kendini evin dışına attı. Olay yerine gelen ekipler tarafından müdahale edilen yangın tamamen söndürüldü.

Olayı anlatan ev sahibi İbrahim Hünercik, "Evde oturup televizyon izlerken televizyonun arkasındaki kablolardan dumanlar çıktığını gördüm. Baktığımda yan taraftan alevler yükseldi. Hemen kendimizi dışarı atıp polise haber verdik" dedi.

Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.