İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da evlerinde metamfetamin ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde narkotik polisi tarafından 3 ayrı evde yapılan aramada gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde narkotik polisi tarafından 3 ayrı evde yapılan aramada gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslar üzerinde daha önce belirlenen üç şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 3 parça halinde 12,17 gram metamfetamin maddesi, 300 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Yapılan çalışmada konuyla ilgili gözaltına alınan N.D. (23), B.Ç. (41) ve E.P. (21) isimli 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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