Manisa'da "Evlilik Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma" projesi

Manisa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen “Evlilik Öncesi Eğitim 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında 13-14 Aralık tarihlerinde 2 günlük program düzenlendi.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar, gençlere ulaşabilecek tüm kurum ve kuruluşların yetkilileri, dini liderler ve kanaat önderlerinin farkındalıklarını artırmayı, evlilik öncesi eğitimlerin yaygınlaştırılmasını ve eğitimlere hız verilmesini sağlanması amacıyla hayata geçirilen “Evlilik Öncesi Eğitim 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında 13-14 Aralık tarihlerinde 2 günlük program düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projenin toplantısında konuşan Manisa Vali Ahmet Deniz, son yıllarda aile müessesesinin erozyona uğradığını ve bireyselliğin ön planda olduğunu, bizi ayakta tutanın ise geleneksel aile yapısı olduğu belirterek, Manisa'da 2017 yılında 9 bin 900 evlenme, 2 bin 200 de boşanma olmasının çok acı verici olduğunu bildirdi.

Düzenlenen eğitim programının önemli olduğunu vurgulayan Vali Deniz, “Eğitimin yaşı yok, cinsiyeti yok, zamanı, mekanı yok. Anadolu coğrafyası Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Veli'nin sevgi tohumlarının atıldığı bir coğrafya. Biz bugün bu coğrafyada bu değerlerimize sahip çıkacağız. Empati, hoşgörü, mutlaka ve mutlaka hayatımızın her aşamasında olmalıdır. Buna da ihtiyacımız var ve anahtarı da sevgi. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ruh sağlığı ve iyi yetişmesi açısından sağlıklı ailelerin olması çok önemli. Belediyelerimiz birçok eğitimler veriyorlar, bunun devam etmesi çok kıymetli” dedi.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Abduşoğlu 2017 yılında başlatılan Evlilik Öncesi Eğitim Programı Yaygınlaştırma Projesi hakkında bilgi verdi. Programda İletişim, Hukuk ve Sağlık alanlarından seçilen konuların yer aldığını ve çalışmaların kapsamının genişletildiğini ifade eden Abduşoğlu, geçen yıl 9 ilde gerçekleşen eğimin, bu yıl 13 il olduğunu belirterek, 2 milyon 220 bin civarında kişiye bu eğitimin verildiğini söyledi.

Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, alanda yapılan çalışmalarda karşılaştıkları vakaların temelinin evlilik öncesi eğitimlerin eksikliği ya da evliyken aile içi iletişim, sağlık, hukuk ya da toplumun değer yargılarıyla ilgili yaşanan sorunlardan kaynaklandığını gözlemlediklerini söyledi.

Toplantıda, Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Rahime Beder Şen proje hakkında sunum yaptı.

Programda kurum temsilcileri, evlilik öncesi eğitimin yaygınlaştırılması konusunda fikir alışverişinde bulundular.