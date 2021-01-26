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Manisa'da fahiş fiyata karşı sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle birlikte kent merkezinde hizmet veren marketlerde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yaptı.


Son dönemde vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikâyet başvuruları üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle birlikte kent merkezinde hizmet veren marketlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde, etiket fiyatlarından alış-satış fiyatlarına kadar tüketicinin korunmasına yönelik tüm ayrıntılar titizlikle incelendi. Öte yandan, denetimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

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