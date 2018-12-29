Manisa'da fahri trafik müfettişleri ceza yağdırdı

Manisa'da fahri trafik müfettişleri tarafından son 4 yılda trafikte kurallara uymayan 6 bin 939 ihbar tutanağı yazılırken, 1 milyon 68 bin 552 TL ceza kesildi.

Manisa'da 2018 yılı 2. Fahri Trafik Müfettişleri Toplantısı yapıldı. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Eğitim Salonu'nda Manisa Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Trafik Polisi Menekşe Keçirsiz ve Turan Günakan tarafından fahri trafik müfettişlerine bilgi verildi. Manisa'da 239 fahri trafik müfettişi bulunurken, son 6 ayda sadece 1 kişinin fahri müfettiş kartı görevi kötüye kullanmadan dolayı iptal edildiği belirtildi. Ayrıca Manisa'da fahri trafik müfettişleri tarafından 4 yılda 6 bin 939 ihbar tutanağı yazılırken, 1 milyon 68 bin 552 TL ceza kesildiği kaydedildi. Toplantıda konuşan trafik polisi Menekşe Keçirsiz, fahri trafik müfettişliğinin sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurguladı. Keçirsiz, fahri trafik müfettişlerinin 2019 yılında cezaları e-devlet üzerinden verilecek şifreyle yazılacağını söyledi. Kurallara uymayanların fahri trafik müfettişi kartlarının iptal olduğunu ve bunun örneklerin yaşandığı ifade eden Keçirsiz, “Özellikle bu kartı alan bazı kişilerin hiç ceza yazmadığını gördük. Fahri trafik müfettişliği gönüllülük esasına göre yapıldığı için herhangi bir ücret ödenmez. Bizden çok siz etkilisiniz. Sizler gizli kahramanlarsınız” dedi.

Keçirsiz, hiçbir şekilde fahri trafik müfettişlerinin kimliklerinin açıklanmadığını belirterek, “Kimliğinizi her zaman saklayın. Sürücüleri trafik müfettişi olduğunuzu söylemeyin. Fotoğraf çekmeyin. Çocukları olan, torunları olan insanlar uyarılmalıdır. Herkes üzerine düşeni yaparsa, sosyal sorumluluğa uyarsa bu karmaşık trafik sorunlarını yaşamayız” diye konuştu.