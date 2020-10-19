Manisa'da FAO Projesi meyvelerini vermeye başladı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen FAO Projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında Demirci ilçesinde “Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği” konusunda eğitim alan ve kursa katılan kadın kursiyerlerle zeytinyağı fabrikasında tıbbı aromatik bitki karışımları ile sabun üretimi gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Gerçekleştirdiğimiz proje ile Demircili üretici kadınlarımızın aile bütçesine katkıda bulunmak, yaşamlarını kendi imkanlarıyla sürdürebilmelerini sağlamak, tarım sektöründe istihdam edilme kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Demirci ilçemizde 25 kişiye ‘Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Mesleki Eğitimi' verilmesinin yanı sıra kursiyerlerimize kekik yetiştiriciliği, kurutma ve işlemesi, organik meyvelerden elde edilmiş sirke yapımı ve ürünlerin pazarlanması hususunda da e-ticaret eğitimleri veriyoruz. Bakanlığımız kırsalda yaşayan kadın çiftçilere yönelik eğitici, istihdam sağlayıcı, sosyal ve ekonomik gelir seviyelerini arttırmaya yönelik birçok projeler üretmekte ve bunları desteklemektedir. İl Müdürlüğü olarak bizlerde projelerimizde ve faaliyetlerimizde kadın çiftçilerimize öncelik veriyoruz. Uyguladığımız eğitimler ve etkinliklerle kadın çiftçilerimizin bilgi ve becerilerinin daha da arttırılmasını hedefliyoruz. İl genelinde 150 faydalanıcı ile devam eden projemizde 300 kişiye ulaşmayı hedefliyor ve farklı alanlarda mesleki eğitimler vermeyi planlıyoruz” dedi.

FAO izleme ve değerlendirme sorumlusu Barış Uçar, yürütülen faaliyetleri yerinde incelemek amacıyla İlimize bir ziyaret gerçekleştirdi. Eğitim alan kursiyerler ve projede görevli teknik personellerle bir araya gelen Barış Uçar, başarılı bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek İl Müdürlüğümüze teşekkürlerini sundu.