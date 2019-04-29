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Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Manisa’nın Demirci ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 14.10 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Kuzeyir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ü. yönetimindeki 45 TG 338 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıkıp araziye girdi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 66 yaşındaki Ramazan Öncülü aldığı darbe sonucu olay yerinde can verdi. Araçta bulunan sürücü Mehmet Ü., Hikmet G., Arzu B., İsmail Ö. ve Mehmet B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Demirci Devlet hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ramazan Öncülü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Manisa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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