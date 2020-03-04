Manisa'da feci kaza: 2 ölü 8 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tırın işçi servisine arkadan çarpmasıyla işçileri taşıyan midibüsün öndeki başka bir tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 07.45'te Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur S. yönetimindeki 35 HAN 93 plakalı tır önünde bulunan Meftun Ş. yönetimindeki 45 J 5616 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Çarpma sonucu işçi servisi önünde bulunan Ahmet Ö. yönetimindeki 35 KJH 66 plakalı tıra çarptı. İki tırın arasında kalmasıyla işçi servisi hurdaya dönerken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada iki tırın arasında kalan 45 J 5616 plakalı işçi servisinde bulunan işçiler Leyla Şen (52) ve Meryem Kocu (50) hayatını kaybederken işçi servisinde yaralanan 8 işçi çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.