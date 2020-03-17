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Manisa'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre feci kaza, Akhisar ilçesinde meydana geldi. Ali Muhacir'in (46) kullandığı 35 SL 425 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Akhisar servis alanı yakınlarında biranda kontrolden çıktı. Araç daha sonrada hızla bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Ekipler yaptığı incelemede, otomobildeki sürücü Ali Muhacir, Erhan Gündüz (33) ve Necdet Sağlam'ın (40) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Veli Gündüz (61) ise Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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