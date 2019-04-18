Manisa'da FETÖ bahanesiyle telefonla dolandırıcılık

Manisa'nın Salihli ilçesinde telefonla aradığı kişiyi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda isminin geçtiği bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli'de H.E. isimli kadını telefonla arayıp kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan ve aradığı kişiye “Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda adınız geçiyor” diyerek 270 gram külçe altın ve 35 bin lira dolandırmaya çalışan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri H.E. isimli kadının telefonla aranarak dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sevgi Yolu üzerinde bulunan bir kuyumcuda H.E.'ye ulaşan ekipler, H.E.'nin 270 gram külçe altınını kendisini telefonla arayan şahsa teslim ettiğini, şahsın 35 bin lira daha istediğini belirtmesi üzerine bölgede tertibat aldı. Bir süre sonra parayı almak üzere H.E. adlı kadının yanına gelen İ.T., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli İ.T.'nin ifadesi üzerine H.E.'ye ait 270 gram ağırlığında ve 66 bin lira değerindeki külçe altın, Suriye uyruklu S.E.'nin evinden alınarak H.E.'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Salihli adliyesine sevk edilen İ.T. ‘Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Suriye uyruklu S.E., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.