Manisa'da FETÖ'nün askeri yapılanması davasında karar

Manisa'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin görülen davada 1 asker ağırlaştırılmış müebbet, 3 asker müebbet hapis cezasına çarptırılırken 5 askere ise tahliye verildi.

Manisa'da FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada eski Manisa Merkez Tugay Komutan Vekili Albay Murat Yılmaz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada ayrıca tutuklu sanık eski Albay Nihat Eryılmaz, eski yarbaylar Engin Yücel ve Şükrü Özermiş ise müebbet hapis cezası aldı.

Eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk'a 7 yıl 6 ay, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilirken eski astsubaylar Tarık Demirtaş ile Ferdi Yörüyen ve eski üsteğmen Yunus Bayat ise beraat etti.