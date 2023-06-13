Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Manisa merkez, Akhisar, Kırkağaç, Gördes ve İzmir'in Kemalpaşa ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken, şüphelilerle birlikte çok sayıda nakit para, cep telefonu ve bilgisayara da el konuldu.

Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, soruşturmalarda alınan itirafçı beyanları, Bylock kullanıcılarının tespitine yönelik yapılan araştırmalar ve askeri mahrem yapılanmada faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 şüpheli şahsa yönelik, Manisa merkezi ile Akhisar, Kırkağaç, Gördes ve İzmir'in Kemalpaşa ilçelerinde bu sabah saat 07.00'de eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda H.P., R.K., M.Ç., G.K., A.E., E.Y., E.A., A.A., B.D., T.K. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerle birlikte suç ve suç unsurlarına da el konulduğu bildirildi.