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Manisa'da firariler jandarma engeline takıldı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri tarafından Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.


Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri tarafından yakalamalı şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonda Turgutlu ilçesinde, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olan U.Y., "Hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası olan U.B., "Dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 2 ay hapis cezası olan A.D. ile Akhisar ilçesinde; "Silahla Yağma ve Hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 6 ay hapis cezası olan M.K., "Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası olan E.Ş. ve "Cinsel İstismar" suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası olan F.Ş. olmak üzere 6 kişi yakalandı.


Yakalanan firariler ifadeleri alınması sonrası cezaevine gönderildi.

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