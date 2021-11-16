Manisa'da fuhuş operasyonu: Özbekistanlı 3 kadın sınır dışı edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuş yapan ve aracılık eden Özbekistan uyruklu 3 kadın sınır edildi.

Manisa'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan ve fuhuşa aracılık eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen Özbekistan uyruklu M.P (45), N.A (21) ve K.O (30) ile fuhuşa aracılık yaptığı iddia edilen H.Ö (39), A.V (49) ve yabancı uyruklu M.A (39) göz altına alındı.

Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından göz altına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu M.A (39) savcılık tarafından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen H.Ö ile A.V adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu N.A, K.O, M.A sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken şüphelilerin kullandıkları 2 ayrı ev 30 gün süreyle mühürlendi.