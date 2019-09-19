Manisa'da Gaziler Günü kutlandı

Manisa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, gazi dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve gazi dernekleri tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilere Allah'tan rahmet diledi. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından tören sona erdi.