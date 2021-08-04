Manisa'da ‘Geleneksel Türk Okçuluğu' Semineri düzenlendi

Yoğun ilgiyle 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde düzenlenen seminere vatandaşlar ve sporcular katıldı.

Seminerde Kemanger Davut Şengül, Selçuklu'dan, Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan geleneksel yay yapımını, modellerini, yay ve libre seçiminin nasıl yapıldığını mandallama, açış ve atış teknikleri konuları anlattı.

Geleneksel ok yapım ustası Yunus Emre Küpeli, okun kısımları, tüy seçimi, libre ayarlaması, puta, çavuş, menzil, savaş oku gibi okların hangi maçlarla geçmiş dönemde ve günümüzde kullanıldığı bilgisini verdi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitmeni Mahmut Yağcıoğlu ise yarışma çeşitleri ve puanlaması konusunda bilgiler verdi. İki gün süren seminer yoğun ilgi görürken katılımcılar seminerin oldukça verimli geçtiğini belirtti.