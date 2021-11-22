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Manisa'da genç sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyerlere çarpıp şarampole düştü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyerlere çarpıp şarampole düştü. Kazada 19 yaşındaki sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece yarısı Yeni Mahalle Süleyman Demirel Caddesi, Hastane Kavşağında tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Halil B. (19) idaresindeki 45 ADT 786 plakalı otomobil Sarıgöl istikametinden şehir merkezine seyir halindeyken Hastane Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerlere çarparak şarampole düştü. Kazada sürücü Halil B. (19) ve yanındaki Olcay T. (21) hafif yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili araştırma başlattı.

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