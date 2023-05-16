Manisa'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıldönümü ile Gençlik Haftası kutlamaları, gençlik yürüyüşü ve Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanı'na yapılan gençlik yürüyüşüne, Manisa Gençlik ve Spor il Müdür Vekili Güler Sökmen, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, şube ve ilçe müdürleri, sporcular, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı. Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüşün ardından Manisa Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Güler Sökmen tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk büstüne çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Ardından halk oyunları gösterisi ve Cumhuriyet Meydanı Gençlik Merkezi'nin müzik grubu tarafından konser düzenlendi. 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası kapsamında düzenlenecek olan çeşitli sanatsal ve sportif etkinliklerle devam edecek.