İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB’de yer alan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası’nda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye OSB'de yer alan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.


Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye OSB'deki Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi iş makinesi ve tankerlerle müdahale ederken, çevre ilçelerden de takviye ekipler istendiği öğrenildi. Yangına havadan da müdahale edebilmek için yangın söndürme uçağının da havalandığı bildirildi.


Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehir merkezinden ve İzmir'den de görünürken, ekiplerin yangınla mücadelesi aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.