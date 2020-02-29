Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Manisa'da faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yunusemre ilçesi Manisa-Menemen yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde atık plastik malzemelerin yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yoğun dumanların yükseldiği tesiste, yangının daha fazla büyümemesi için itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.