Manisa'da gıda üretimi ve satış yerlerine ramazan denetimi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla süt ve süt ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, et ve et ürünleri, unlu mamuller, satış ve toplu tüketim yerleri gibi üreten, işleyen ve satışını yapan gıda işletmelerine olan denetimlerini, Ramazan ayı ve yaklaşan bayram nedeniyle artırdı.

Rutin olarak yaptıkları denetimlerini ramazan ayı ve yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla halkın sağlığı açısından sıklaştırdıklarını kaydeden Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Bizim için her şeyden önemli olan, gıdada hijyendir. Halkın sağlığını riske sokarak üretim yapan işletmelere kesinlikle müsamahamız yoktur. İl Müdürlüğü olarak temel amacımız, çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği kapsamında birincil üretim dahil olmak üzere üretim, işleme, depolama, dağıtım, satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin tüm aşamalarında, etkin kontrol ve denetim ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzını sağlamaktır. Bu denetimlerde, 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri gereği, işletmelerin uyması gereken asgari teknik ve hijyenik koşullar, personel hijyenine ait gereklilikler, etiketleme yönetmeliği kapsamında etiket bilgilerinin uygunluğu ve doğruluğu, ürünlerin saklama ve servis koşullarının kontrolleri yapılarak çok geniş, kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmektedir. Denetim esnasında kanun ve ilgili yönetmelikler ile belirlenmiş olan kurallara uymayan işletmelere, ihlal edilen kuralların türüne göre, düzeltilmesi için ek süre, faaliyetten men, ürünlerin toplatılması, idari para cezası ve cumhuriyet savcılığına suç duyurusu yaptırımlarından bir ya da birkaçı uygulanmaktadır." diye konuştu.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında il-ilçe müdürlüklerine bizzat başvurarak veya Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak şikayetlerini bildirebileceklerini kaydeden Öztürk, "24 saat boyunca vatandaşlarımıza hizmet vermek için bu hattımız açık bulunmaktadır. Bu vesile ile vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyor, Ramazan Bayramlarını en kalbi duygularımızla kutluyoruz." dedi.