Manisa'da göletler temizleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi'nde bulunan 2 adet hayvan içme suyu göleti yapılan temizlik çalışmaları sonrasında genişletilerek daha kullanışlı hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarını yapmaya devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi'nde yer alan 2 adet hayvan içme suyu göletinde yaptığı temizlik çalışması sonrası göleti genişleterek üreticilerin hizmetine sundu. Eski halinden daha büyük ve daha kullanışlı hale getirilen göletten artık daha fazla sayıda hayvanın yararlanmasına imkan sağlandı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu 17 ilçede sürdürülen çalışmaların aynı hızla devam edeceğini belirterek, üreticilerin yararına olacak çalışmaların teknik ekipler tarafından yürütülmeye devam edeceğini kaydetti.