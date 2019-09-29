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Manisa'da görme engelli kediyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Demirci ilçesinde ağaçta mahsur kalan görme engelli kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde ağaçta mahsur kalan görme engelli kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Demirci'de Şehreküstü Mahallesi'nde bakımını üstlendikleri görme engelli kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören site sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen ekipler itfaiye aracının merdiveni yardımıyla, kediyi çıktığı ağacın üzerinden indirmeyi başardı. Gözleri görmediği için hassas bir çalışma yürüten ekipler, kedinin ürküp ağaçtan düşmemesi için büyük çaba gösterdi. İtfaiye erinin kucağında merdivenden indirilen kedi, bakımını üstlenen site sakinlerine teslim edildi. Ersel Sitesi sakinleri, yaptıkları çalışma nedeniyle itfaiye personellerine teşekkür etti.

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