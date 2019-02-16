Manisa'da güreşte Selendi rüzgarı

Manisa'da düzenlenen 2018-2019 Okullar Arası Yıldızlar Güreş İl Birinciliği müsabakalarında Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu Yıldız Kızlar Güreş Takımı, bireysel ve takım halinde 9 sıklette 7 birincilik alarak, Manisa'yı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti.

Muradiye Spor Salonu'nda iki gün boyunca yapılan müsabakalarda serbest güreş dalında 62 kiloda Kadir Sarıkaya, 41 kiloda Alper Kaygısız, 44 kiloda Hüseyin Özdemir, 48 kiloda Yusuf Ali Aydoğdu, 52 kiloda Deniz Tunça, 57 kiloda Mehmet Emin Danacı, 68 kiloda Mehmet Yapıcı tüm rakiplerini yenerek birinci oldular. Madalyalarını alan güreşçiler Manisa ve Selendi'yi, Balıkesir ilinde yapılacak olan bölge şampiyonasında temsil edeceklerini belirterek, burada da birinci olarak Türkiye şampiyonasına katılmak istediklerini belirttiler. Bireysel ve takım halinde birinci olan Selendi YBO güreş takımı 15 Mart'ta Balıkesir'de yapılacak bölge şampiyonluğu müsabakalarında Manisa'yı temsil edecek. Okulun Beden Eğitim Öğretmeni Koray Çobanoğlu, "Başarılarından dolayı öğrencilerime teşekkür ediyorum. İnşallah bölge şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil edip Türkiye şampiyonasında da başarılı olacağız" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ise güreş takımında yer alan öğrencileri ve okulun beden eğitim öğretmeni Koray Çobanoğlunu tebrik ederek başarılarından dolay kutladı.