İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da hafif ticari araç üzüm bağına uçtu: 2 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari araç, yol kenarındaki üzüm bağına uçtu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari araç, yol kenarındaki üzüm bağına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıgöl-Alaşehir karayolu Delemenler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alaşehir istikametinden Sarıgöl yönüne giden Hatice Ü. yönetimindeki 45 SS 267 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kısmında bulunan üzüm bağına devrildi. Kazada sürücü Hatice Ü. ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.