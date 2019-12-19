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Manisa'da hasat kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi’nde tarla hasadının paylaşımı yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada baba ölürken, oğlu ağır yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi'nde tarla hasadının paylaşımı yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada baba ölürken, oğlu ağır yaralandı.


Olay, Caferbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. (27) ile aralarında tarla hasadı paylaşımı yüzünden husumet olduğu iddia edilen Yusuf Ocak (48) ve oğlu Hasan Ocak (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet A., yanındaki bıçakla baba ve oğlunu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf Ocak kurtarılamazken, tedavi altına alınan oğlunun da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından yaya olarak kaçan Mehmet A., jandarma ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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