Manisa'da haşereyle mücadele başladı

Sivrisinek ve karasineklerin üreme yerleri olan sulak alanlarda ve gübrelik alanlarda yapılan larvasit uygulamalarını inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, vatandaşların sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Kış mevsiminin etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi yaz mevsimi hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, vatandaşların sağlıklı bir yaz mevsimi bir geçirebilmeleri amacıyla 17 ilçede ilaçlama çalışmalarına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal ve Haşereyle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak, Ahmetli, Salihli, Turgutlu ilçelerinde yapılan uygulamaları yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, “Sivrisinek ve karasineklerin üreme yerleri olan sulak alanlarda ve gübrelik alanlarda larvasit uygulamalarına başlanıldı. İlaçlama çalışmalarımız il genelinde periyodik olarak devam edecek” ifadelerinde bulundu.