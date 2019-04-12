Manisa'da hasta ziyaret saatleri kaldırıldı

Necip Yemenici Kamu Hastanelerine gönderdiği yazı ile tüm hastanelerin yataklı servislerinde vizit ve yemek saatleri dışında ziyaret kısıtlaması yapılmamasını istedi. Yeni uygulamaya göre hasta ziyaretleri bundan sonra her gün sabah 08.00-akşam 23.00 arasında yemek ve vizit saatleri dışında yapılabilecek.

Manisa'daki kamu hastanelerinde yatan hastası bulunan vatandaşlar bundan sonra yemek ve hasta vizit saatleri dışında istedikleri zaman hastalarını ziyaret edebilecek. Necip Yemenici tarafından hastanelere gönderilen yazı müdürlüğün resmi sosyal hesabından da vatandaşlarla paylaşıldı. Yemenici yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı: "11.04.2019 tarihi itibari ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı tüm Kamu Hastanelerinde kısıtlı hasta ziyaret saati uygulamasına son verilmiştir. Bu kapsamda yataklı servislerde vizit ve yemek saatleri dışında sabah 08.00'den gece 23.00'a kadar hiçbir şekilde ziyaretçi giriş yasağı uygulanmamasını önemle rica ederim."