Manisa'da 'Hayat kurtaran gözler' projesi başlıyor

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Hayat Kurtaran Gözler' isimli proje, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. 08 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan proje, 09-10-11-12 Mart 2021 tarihlerinde Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Projeyle, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nde ve 'Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) çalışan 23 sağlık personeline İHA1 drone eğitimi verilecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, afet ve acil durumlarda gerekli ilk sağlık müdahalesinin yapılabilmesi amacı ile Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatlarında Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi'ne bağlı olarak, yurt içinde, yurt dışında olağandışı durumlarda görev yapmak üzere kurulan ve illerin afet risk durumuna göre timlere ayrılarak yapılandırılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) önemine dikkat çekerek, "Bulunduğumuz coğrafi konum itibari ile Batı Anadolu Fay Hattı'nda yer alan ilimizin, en büyük yer ivmesi değerinin yüksek tehlikede yer aldığının gözlendiği AFAD 2018 Türkiye Deprem Tehlike Haritasında belirtilmiştir. Zirai, ticari ve sanayi açıdan gelişmiş olan ilimizde bulunan madenler, il merkezinde bulunan organize sanayi bölgesi ve ilimizin coğrafi konumu nedeniyle her an afet veya olağanüstü durumlar ile karşı karşıya kalma riski çok yüksektir. Bu kapsamda UMKE personelinin olası afet durumlarında kullanacakları insansız hava araçları ile oluşabilecek birçok zarar ve olumsuzluğun önüne geçerek, zaman ve maddi konularda tasarruf sağlanmış olacaktır. En önemlisi ise insan hayatına en hızlı dokunuşların yapılmasında önemli bir unsur olarak ön plana çıkacaktır. Bu önemli projede emeği geçen personellerimizi tebrik ederim." dedi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve T.C. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Hayat Kurtaran Gözler' isimli proje ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan 23 personelin gelişmiş teknolojilerle bilgi ve beceri seviyelerini arttırmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı SHT İHA kapsamına uygun olarak yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarınca belirlenen şartlarda İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg dahil 25 kg aralığında olan insansız hava araçlarını uçurabilecek, sevk ve idaresini yapabilecek özelliklerinin kazandırılması amaçlanıyor.