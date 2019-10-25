Manisa'da Hayvan Bakım Evi'nin telefon numarası değişti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nin telefon numarasında değişiklik yapıldığını duyurdu. Duyuruda, 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle 0236 231 45 80-dahili 3190 numaralı telefondan Hayvan Bakım Evi'ne ulaşılacağı kaydedildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, telefon numarası değişikliği konusunda şu bilgilere yer verildi: “Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Geçici Hayvan Bakım Evi'nin 0530 327 11 77 numaralı irtibat telefonu, 31.10.2019 tarihinden itibaren kapatılacak olup, yerine 01.11.2019 tarihinden itibaren 231 45 80 - dahili 3190 numaralı telefon hattı kullanılacaktır. Geçici Hayvan Bakım Evimiz ile yılın 365 günü saat 08.00-12.30 13.30-17.00 saatleri arasında iletişim kurulabilecektir.”