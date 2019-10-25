İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da Hayvan Bakım Evi'nin telefon numarası değişti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nin telefon numarasında değişiklik yapıldığını duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nin telefon numarasında değişiklik yapıldığını duyurdu. Duyuruda, 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle 0236 231 45 80-dahili 3190 numaralı telefondan Hayvan Bakım Evi'ne ulaşılacağı kaydedildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, telefon numarası değişikliği konusunda şu bilgilere yer verildi: “Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Geçici Hayvan Bakım Evi'nin 0530 327 11 77 numaralı irtibat telefonu, 31.10.2019 tarihinden itibaren kapatılacak olup, yerine 01.11.2019 tarihinden itibaren 231 45 80 - dahili 3190 numaralı telefon hattı kullanılacaktır. Geçici Hayvan Bakım Evimiz ile yılın 365 günü saat 08.00-12.30 13.30-17.00 saatleri arasında iletişim kurulabilecektir.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.