Manisa'da hayvan hareketleri kısıtlaması 28 Nisan'da sona eriyor

Şap hastalığı nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı kararla hayvan hareketlerinin kısıtlanması kararı 28 Nisan'da sona eriyor. Şap hastalığının görülmediği ancak kısıtlama nedeniyle hayvan hareketlerinin durdurulduğu Manisa'da çalışmalar hakkında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk bilgi verdi.

Geçtiğimiz aylarda ülkenin bazı bölgelerinde ortaya çıkan Sat- 2 Serotipli Şap hastalığına anında müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı, gerek hastalığın görüldüğü bölgede gerekse ülke genelinde hareket kısıtlamaları getirilerek hastalığın yayılmasının önüne geçildi. Bakanlığa bağlı Şap Enstitüsünde 37 günde yeni aşı geliştirilen ve üretilen Sat-2 Serotipi içeren bivalan aşılar ile ülke genelindeki büyükbaş hayvanların aşılanması sağlandı.

Manisa İl genelinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “İl ve ilçe müdürlüklerimizce yapılan yoğun çalışmalar neticesinde SAT-2 tipi Şap Hastalığı ilimizde görülmemiştir. Manisa ilinde bu süreç hastalıktan ari bir şekilde başarıyla yürütülmüştür. İlimizde Şap hastalığına karşı 2023 yılı ilkbahar döneminde 204 bin 446 doz tetravalan (4 suş içeren) aşı ve 69 bin 651 doz bivalan (2 suş içeren) aşı uygulaması yapılmıştır. Aşılama oranlarının ilimizde ve ülke genelinde artması ile birlikte hastalık tamamen kontrol altına alınmıştır. Söz konusu hastalığın kontrol altına alınması dolayısıyla ilimiz ve ülke genelinde şap hastalığına duyarlı türler için uygulanan hareket yasağı belirli şartlar dahilinde 28 Nisan 2023 tarihi itibari ile kaldırılmıştır. Bakanlığımızca belirlenen kurallar çerçevesinde yetiştiricilerimiz hayvan hareketi işlemlerini yapabileceklerdir. İller arası büyükbaş hayvan sevklerinde, sevk edilecek büyükbaş hayvanların Sat-2 serotipini içeren aşı ile aşılanması ve aşılama tarihinden itibaren 21 günlük sürenin geçmiş olması şartı aranırken, iki aylık yaştan küçük sığır cinsi hayvanların sevklerinde şap aşısı şartı aranmayacaktır. Küçükbaş hayvanların iller arası sevklerinde şap aşısı şartı aranmayacaktır. İl içinde ise büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevklerinde şap aşısı şartı aranmayacaktır” dedi.