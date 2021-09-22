İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri ikametten hırsızlık yapan 2 şüpheyi suçüstü yakaladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri ikametten hırsızlık yapan 2 şüpheyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir ikametin kapısını zorladıkları bilgisi alan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, şüpheli D.Y. ve C.K. isimli 2 şüpheli bayanı suçüstü yakaladı.


Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler D.Y. ve C.K. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Salihli T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.


Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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