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Manisa'da HİS gölet bakımlarına devam ediliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Sarıahmetli Mahallesi’nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Sarıahmetli Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvansal üretim yapan vatandaşların ve mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca mevcut göletlerde bakım çalışmaları yapılarak, üreticilerin göletlerden en üst düzeyde faydalanması hedefleniyor. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda Yunusemre ilçesine bağlı Sarıahmetli Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu Göletinde de bakım, temizlik ve onarım çalışmaları başladı. Mevcut göletin zaman içinde toprak ve balçıkla dolması, su tutma kapasitelerinin azalması ve onarım ihtiyaçları nedeniyle, mahalle muhtarının talebi üzerine harekete geçilerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince arazide etüt çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda gölette temizlik ve onarım ihtiyacı olduğu tespit edildi. Yapılan etütler neticesinde oluşturulan iş programı dahilinde Hayvan İçme Suyu Göletinin temizlenmesi ve büyütülmesi için gerekli çalışmalara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlanıldı. Ekiplerin sürdürdüğü çalışma sonrası mevcut gölet, üreticiler için daha verimli hale getirilecek.

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