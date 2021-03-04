Manisa'da ‘Hızır' timleri motosiklet kazalarını önleyecek

Manisa'da motosikletlerin karıştığı ölümlü kazaların önlenmesi amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde “Hızır” timleri kuruldu. Özel denetimler yapacak olan Hızır timleri, hız limitlerine uyulması ve kask takma konusunda farkındalık oluşturacak.

Manisa'da trafik kazalarında sıfır ölüm hedefiyle motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Motosiklet kazalarında ölüm oranının yüksek olması nedeniyle harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından motosikletli özel denetim ekipleri kuruldu. Kurulan “Hızır” timleri Manisa genelinde ölümlü motosiklet kazalarını önlemek amacıyla denetime çıktı. 20 motosikletliden oluşan 10 ekip motosiklet sürücülerini tek tek kontrol etti, kask takmayan sürücüler uyarıldı. Hızır timleri her hafta bir ilçeye giderek farklı yerlerde motosiklet denetimi yapacak ve kazaların önüne geçilmesi için çalışacak.

Şehzadeler ilçesi Aşağı Çobanisa Mahallesi'nde ilk denetimlerini gerçekleştiren ekipler, motosiklet sürücülerini de bilgilendirdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, “Manisa İl Jandarma Komutanlığı olarak yaptığımız analizlerde bölgemizde motosiklet kazalarının oldukça yüksek düzeyde olduğunu tespit ettik. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi 2030 yılında ölümlü kazalarda yüzde 50 azalma, 2050 yılında sıfır ölüm hedefine ulaşmak için motosikletlere yönelik denetim, bilgilendirme faaliyetleri yapmak üzere özel denetim ekibini oluşturduk. Bundan sonra tüm ilçelerimizde motosikletli ekiplerimizle birlikte özel denetimlerimizi ve bilgilendirme faaliyetlerini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Manisa'da 34 ölümlü kazanın 10 tanesine motosiklet sürücülerinin karıştığını belirten Erdemir, “Meydana gelen 34 ölümlü kazanın 10 tanesine motosiklet karışmıştır. Bu da oldukça yüksek bir orandır. Yapacağımız etkin denetimlerle bu sayıyı oldukça aşağı çekmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Motosiklet sürücüleri, jandarmanın yaptığı denetimlerden memnun olduklarını ifade ettiler.