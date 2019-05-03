Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında eski Selendi yolu üzeri, Kula Maden Suyu Fabrikası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula istikametinden Selendi istikametine seyir halinde olan Ömer A. idaresindeki 45 RA 7525 plakalı araç ile karşı yönden gelen Metin Yavuz idaresindeki 45 ZC 3816 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yaklaşık 25 metre arayla durabildi. Kazada 45 ZC 3816 plakalı şoförü Metin Y. ile araç içerisinde bulunan Sıdıka D. ve Sadık D. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan 45 RA 7525 araç şoförü Ömer A. kazadan yara almadan kurtulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.