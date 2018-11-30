Manisa'da iki katlı ahşap ev kül oldu

Manisa Selendi'ye bağlı Zıraman Mahallesi Kemaller Sokak'ta 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ahşap ev kül oldu.

Yangın, bu akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk annesi Emine Eskici'ye (78) ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Ahşap evden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangın noktasına gelerek duruma anında müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kısa zamanda yükselen alevler kontrol altına alınarak etrafında bulunan evlere sıçramadan önlendi. Ev sahibinin evde olmadığı sırada çıkan yangında can kaybı yaşanmazken evde bulunan tüm eşyalar ise zarar gördü.

Vatandaşlar itfaiyenin bozuk olan yollar nedeniyle yangın yerine geç geldiğini iddia etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.