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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, S.Ç. yönetimindeki 35 HFK 53 plakalı otomobil, Saruhanlı-Gölmarmara karayolunda seyir halindeyken Develi Mahallesi'nden karayoluna kontrolsüz şekilde çıkan Ö.K. idaresindeki 45 S 4529 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücü ile 35 HFK 53 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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