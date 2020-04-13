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Manisa'da iki pazar yeri kapatıldı

Manisa Valiliği, fiziksel alanlarının yetersiz olması ve alınan tüm tedbirlere rağmen sosyal mesafenin korunamaması sebebiyle Alaybey ve Karaköy pazar yerlerinin bugün itibariyle kapatıldığını açıkladı.


Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla; yapılan tüm düzenlemelere ve alınan tedbirlere rağmen fiziksel alanlarının yetersiz olması ve sosyal mesafenin korunamaması sebebiyle Alaybey ve Karaköy pazarları Şehzadeler ve Yunusemre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle kapatılmıştır” denildi.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kurulan Alaybey Pazaryeri her hafta cumartesi günleri, Yunusemre ilçesinde kurulan Karaköy Pazaryeri ise her hafta pazartesi günleri kuruluyordu.

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