Manisa'da iki pazaryerine tezgah kısıtlaması geldi

Pazarcı esnafının her hafta sırayla Pazar açabilecekleri öğrenildi.

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Korana virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak ilimizde de uygulamaya geçirilmiştir. Bilindiği üzere Covid19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Bu nedenle en çok bulaş kaynağı olan pazar yerleri için evvelce alınan kararlara ilave olarak, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimizde Alaybey ve Karaköy pazarlarında pazarcı sayısının yüzde 50 azaltılarak, pazarcıların, pazardan pazara sıra ile tezgah açmalarına izin verilmesine, ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı olan pazarcıların da pazar yerine girişine izin verilmemesine, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesine karar verilmiştir. Yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Bu arada pazarlardaki pazarcı esnafının yarısının bir hafta diğer yarsının da bir daha Pazar günü tezgah açacakları ve yeni karar alınana kadar durumun bu şekilde devam edileceği bildirildi. Alaybey Pazarının yine cumartesi günleri, Karaköy Pazarının da pazartesi günleri hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.